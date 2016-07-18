На дне Марианской впадины обнаружили неизвестных существ (видео)

Ученые затрудняются сказать, что именно они увидели, сообщает National Geographic.

В апреле этого года Национальное управление океанических и атмосферных исследований США приступило к изучению Марианской впадины при помощи аппарата Oceanos Explorer. Уже в первые недели работы аппарата его камеры зарегистрировали неизвестных медуз. Фото и видео со дна продолжают поступать, и новых животных становится больше с каждым днем.

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Определить некоторые из увиденных организмов океанологи затрудняются.

Для многих животных сложно определить даже типовую принадлежность: океанологи почти уверены, что это животное, а не растение или гриб - вот и вся информация.

Экспедиция подошла к концу 10 июля, однако 17 июля Oceanos Explorer совершил еще одно, последнее погружение в районе Национального морского памятника Папаханаумокуакеа в Тихом океане.

Напомним, ученые обнаружили в Индии следы хищного динозавра, жившего 150 миллионов лет назад.