На дне Марианской впадины обнаружили неизвестных существ (видео)
Камера подводного аппарата Oceanos Explorer обнаружила на дне Марианской впадины множество неизвестных ранее существ.
Ученые затрудняются сказать, что именно они увидели, сообщает National Geographic.
В апреле этого года Национальное управление океанических и атмосферных исследований США приступило к изучению Марианской впадины при помощи аппарата Oceanos Explorer. Уже в первые недели работы аппарата его камеры зарегистрировали неизвестных медуз. Фото и видео со дна продолжают поступать, и новых животных становится больше с каждым днем.
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Определить некоторые из увиденных организмов океанологи затрудняются.
Для многих животных сложно определить даже типовую принадлежность: океанологи почти уверены, что это животное, а не растение или гриб - вот и вся информация.
Экспедиция подошла к концу 10 июля, однако 17 июля Oceanos Explorer совершил еще одно, последнее погружение в районе Национального морского памятника Папаханаумокуакеа в Тихом океане.
Напомним, ученые обнаружили в Индии следы хищного динозавра, жившего 150 миллионов лет назад.