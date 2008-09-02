Google запускает свою версию интернет-браузера

Поисковый интернет-портал Google во вторник запускает свою собственную версию браузера.

Как ожидается, программа Chrome будет напрямую конкурировать с Internet Explorer компании Microsoft, а также с браузерами Firefox, Opera и Safari, передает ВВС.

Компания Google заявляет, что программа Chrome будет быстрой и в особенности предназначенной для работы с новым поколением интернет-приложений, широко использующих графику, аудио и видео.

Во вторник бета-вариант программы станет доступен в 100 странах. Пока Chrome будет работать только с Windows, однако планируется создать и версии для операционных систем Linux и Mac.

«Мы поняли, что нужно заново придумать браузер», - пишет Сундар Пичаи, вице-президент компании Google по развитию программных продуктов, в своем блоге.

Газета.ру