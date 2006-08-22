Bentley анонсирует внедорожник (фото)

Автомобильные шпионы получили новую порцию сведений о внедорожнике Bentley. Официальная премьера полноприводника состоится через год на автосалоне во Франкфурте, а его имя, вероятнее всего, будет Dominator.

Основой для Bentley станет удлиненное шасси VW Touareg-Porsche Cayenne, на котором также построен Audi Q7.

Под капотом будет устанавливаться исключительно 12-цилиндровый двигатель Twin Turbo W12 объемом 6 литров мощностью 560 л.с., такой же как используется на купе и кабриолете Continental GT.

Розничные цены на Bentley Dominator будут начинаться с отметки 180 тысяч евро.

Корреспондент по материалам: РОЛ