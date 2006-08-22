Bentley анонсирует внедорожник (фото)
11:10, 22 августа 2006Наука и IT
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Предположительное имя - Dominator
Автомобильные шпионы получили новую порцию сведений о внедорожнике Bentley. Официальная премьера полноприводника состоится через год на автосалоне во Франкфурте, а его имя, вероятнее всего, будет Dominator.
Основой для Bentley станет удлиненное шасси VW Touareg-Porsche Cayenne, на котором также построен Audi Q7.
Под капотом будет устанавливаться исключительно 12-цилиндровый двигатель Twin Turbo W12 объемом 6 литров мощностью 560 л.с., такой же как используется на купе и кабриолете Continental GT.
Розничные цены на Bentley Dominator будут начинаться с отметки 180 тысяч евро.
Корреспондент по материалам: РОЛ
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