На Харьковщине раскопали крупный скифский курган (фото)

Полевые работы длились двадцать семь дней. Участники экспедиции говорят, исследование таких погребальных памятников обычно занимает как минимум два месяца. Об этом рассказал завтделом археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины Сергей Скорый, передает objectiv.tv.

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"Ситуация была критическая. Этот курган попал в зону застройки, частично насыпь была уничтожена , поэтому было решено провести охранные и спасательные работы", - рассказал Скорый.

В ходе раскопок археологи обнаружили две могилы - первая конца шестого века, вторая - конца пятого века до нашей эры. В погребениях исследователи нашли более 20 экспонатов - кости животных, наконечники стрел, обломки античных керамических сосудов, части древнего уздечного набора и даже человеческие останки.

По зубам человека тут было установлено, что были погребены 2 человека - это парень лет 30-33 и девушка лет 15-16

"Здесь была похоронена элита, тут тоже сомнений никаких нет. Поскольку курган имел высоту не менее 7 метров первоначально при диаметре более 40 метров. Он доминировал над всей местностью. Если было захоронение элиты, естественно, были тут и захоронения рядового населения. Сама элита сюда вояжи не совершала. То есть, это было какое-то подразделение, которое пришло сюда", - добавил археолог.

"По мере опускания мы стали исследовать древесный тлен, которые специально древние облаживали материковые выбросы из могил, брали пробы грунта в процессе остатков дерева, коры. В результате определили, что здесь до постройки курганов вообще был лес, дубы росли", - отметил директор Слобожанской археологической службы Виталий Окатенко.

Найденные экспонаты археологи передадут в лабораторию для реконструкции, затем - на хранение в Харьковский исторический музей.