Компания Boston Dynamics представила "робота-жирафа" (видео)

Главное функциональное отличие нового устройства от материнской модели состоит в том, что его можно оснастить длинной "шеей"-манипулятором, сообщает N+1.

Новый робот SpotMini имеет полностью электрические приводы (без гидравлики). Модель весит 25 килограммов, с манипулятором - около 30 килограммов. Одного заряда батарей хватает примерно на полтора часа.

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У робота есть различные датчики, в том числе камеры, гироскоп и проприоцептивные сенсоры в конечностях

По словам разработчиков, SpotMini может выполнять некоторые задачи самостоятельно, но для сложных действий обращается за советом к человеку.

Напомним, робот-монах проповедует в одном из буддистских храмов. По задумке энтузиастов управляемый робот учит смыслу жизни. На груди у фигурки сенсорный экран, где демонстрируются разного рода информационные сообщения или ответы на вопросы. "Поговорить" с роботом может любой желающий.