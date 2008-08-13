Вооруженному конфликту в Грузии предшествовала киберподготовка - NYT

Впервые в истории вооруженным конфликтам между двумя странами предшествовала интенсивная киберподготовка, пишет американская газета “Нью-Йорк Таймс”.

Издание отмечает, что за несколько недель до конфликта в Южной Осетии несанкционированным вмешательствам в работу подверглись порталы Национального банка Грузии и Президента Михаила СААКАШВИЛИ. В частности, сайт лидера Грузии прекратил свою работу на сутки в результате массированной D.D.O.S атаки (Distributed Denial Of Service Attack - распределенный отказ обслуживания, что является следствием потока сетевых пакетов от атакующих компьютеров на сервера-жертвы - УНИАН).

После 8 августа (начала боевых действий – УНИАН) кибератаки стали еще интенсивнее, в результате был заблокирован доступ к большинству грузинских информационных веб-сайтов.

“Нью-Йорк Таймс” пишет, что источник атаки находится, по утверждению специалистов, на хостинговых серверах российских телекоммуникационных фирм, а специально созданный для этой цели сайт http://www.stopgeorgia.ru распространяет программное обеспечение для участия в массированных атаках не только на грузинские, но и западные информационные интернет-ресурсы.

Издание отмечает, что специалисты считают стоимость такой хакерской осады несопоставимой с расходами на военную кампанию. "Из расчета четыре цента на один привлеченный компьютер, смета такой киберкампании меньше стоимости одного гусеничного трака для танка", - отметил один из специалистов.

Кибератака на Грузию является скорее символической, чем способной парализовать деятельность ее правительственных учреждений, как это случилось недавно в Эстонии, отмечает “Нью-Йорк Таймс”.