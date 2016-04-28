Марсоход передал на Землю панорамный снимок миллиардов лет истории Марса

По словам исследователей, снимок позволяет проследить, как менялась поверхность Марса на протяжении миллиардов лет его развития, передает ZN.UA. Марсоход достиг плато Науклуф после нескольких месяцев изучения песчаных дюн на Марсе. Изрезанная поверхность плато представляла опасность для колес марсохода.

Читайте такжеSpaceX планирует в ближайшие три года отправить корабль на Марс

Как заявил Стивен Ли из команды Curiosity, "мы очень чутко следим за состоянием колес марсохода. Трещины и пробои накапливаются на их поверхности примерно с той скоростью, которую мы ожидали увидеть. Я уверен, что у них хватит запаса прочности для того, чтобы доставить нас в самые интересные уголки на склонах горы Шарп".

На изображениях, которые были получены марсоходом, можно увидеть изрезанные ветром отложения, стенки кратера Гейл и гору Шарп. Полученные снимки позволяют исследователям изучить то, как менялась поверхность Марса с геологической точки зрения за последние 3-3,5 млрд лет.

В марте 2015 года марсоход обнаружил на Марсе следы связанного азота в виде нитратов. Как отмечают ученые, это может свидетельствовать о наличии примитивной формы азотного цикла в экосистеме древнего Марса (если о такой имеет смысл говорить). В августе Curiosity сделал серию "селфи" в богатом водой районе горы, названной NASA "Оленья кожа".