ЮЖД запустит новую комфортабельную электричку

Южная железная дорога 15 августа запустит новый электропоезд по маршруту «Гребенка-Полтава-Огульцы»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам, находясь в Кременчуге, сообщил начальник службы пригородных перевозок ЮЖД Олег ПИЛИПЕЙКО.

По его словам, новый поезд закуплен железной дорогой в Луганске.

«Поезд - новый и комфортабельный. В нем 8 вагонов, в каждом по три двери. Поезд начнет курсировать сразу после сдачи электрификации участка в Полтаве», - сказал О.ПИЛИПЕЙКО.

Ранее начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК заявлял, что электрификация станции Полтава закончится к 10 августа.

Стоимость нового электропоезда - около 70 млн. грн.