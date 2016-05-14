NASA впервые непосредственно наблюдало "фундаментальный процесс природы"

Как передает Лента.ру, посвященное этому исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает NASA.

Четыре спутника MMS (Magnetospheric Multiscale Mission) совершили в общей сложности более четырех тысячи пролетов через границу магнитосферы планеты. Это позволило ученым непосредственно наблюдать магнитное пересоединение — процесс, в результате которого магнитные линии поля сходятся вместе и перестраиваются.

Это сопровождается разгоном космических частиц до высоких скоростей. В исследовании, опубликованном учеными NASA, изучена динамика этого процесса (для ее иллюстрации агентство представало соответствующие видеоматериалы) и показано, что решающий энергетический вклад в физику процесса вносят электроны.

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Магнитные пересоединения напрямую влияют на космическую погоду. Происходящие в магнитосфере Солнца присоединения инициируют поток заряженных космических частиц, которые вызывают возмущения магнитного поля Земли, тогда как пересоединение на более крупных объектах (например, пульсарах) приводит к галактическим катастрофам.

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