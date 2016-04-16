В интернете нашли Apple Watch 1986 года выпуска

В каталоге товаров, в частности, присутствуют механические наручные часы стоимостью 35 долларов, которые называются так же, как гаджет 2015 года выпуска, — Apple Watch. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает Mental Floss, передает Лента.ру.

В описании устройства указано, что оно влагостойкое и выдерживает погружение в воду на глубину до 30 метров.

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Кроме того, в каталоге представлены настенные часы с логотипом Apple, произведенные немецкой компанией Braun.