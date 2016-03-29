Новинка Apple iPhone SE взорвала Китай с более 3,4 миллионами предзаказов

Несмотря на особую любовь к большим экранам с диагональю от 5,5 дюймов, китайцы хорошо относятся и к компактному "iPhone 5s с начинкой флагмана". По сообщению американского новостного канала CNBC со дня старта официального предзаказа, на модель iPhone SE в Китае подано свыше 3,4 млн заявок, сообщает iphones.ru.

Самый популярный цвет – "золотой". На него приходится 1,3 млн предзаказов. Модель в цвете "розовое золото" не менее популярна. Такую расцветку заказали 1,2 млн раз.

Читайте такжеApple представила новый iPhone SE с маленьким экраном

В этот раз компания Apple, вместо традиционного открытия продаж в магазинах Apple Store, приняла решение открыть официальный онлайн предзаказ на анонсированные новинки. Делается это для того, чтобы возле официальных розничных магазинах не выстраивались огромные очереди.

Об официальных цифрах, которые фигурируют в продажах анонсированного iPhone SE, станет известно на следующей недели.

Сегодня же ночью начинается официальный предзаказ на модель iPhone SE на сайте Apple. Версия смартфона на 16 ГБ обойдется в $399. За модель на 64 ГБ Apple установила ценник в в $499. О сроках поставки и появлении смартфона в розничных магазинах пока ничего не известно.