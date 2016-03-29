Новинка Apple iPhone SE взорвала Китай с более 3,4 миллионами предзаказов
Несмотря на то, что новинка Apple iPhone SE многим показалась одним из "главных разочарований" среди последних продуктов, на рынке Китая она пользуется ошеломляющим спросом.
Несмотря на особую любовь к большим экранам с диагональю от 5,5 дюймов, китайцы хорошо относятся и к компактному "iPhone 5s с начинкой флагмана". По сообщению американского новостного канала CNBC со дня старта официального предзаказа, на модель iPhone SE в Китае подано свыше 3,4 млн заявок, сообщает iphones.ru.
Самый популярный цвет – "золотой". На него приходится 1,3 млн предзаказов. Модель в цвете "розовое золото" не менее популярна. Такую расцветку заказали 1,2 млн раз.
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В этот раз компания Apple, вместо традиционного открытия продаж в магазинах Apple Store, приняла решение открыть официальный онлайн предзаказ на анонсированные новинки. Делается это для того, чтобы возле официальных розничных магазинах не выстраивались огромные очереди.
Об официальных цифрах, которые фигурируют в продажах анонсированного iPhone SE, станет известно на следующей недели.
Сегодня же ночью начинается официальный предзаказ на модель iPhone SE на сайте Apple. Версия смартфона на 16 ГБ обойдется в $399. За модель на 64 ГБ Apple установила ценник в в $499. О сроках поставки и появлении смартфона в розничных магазинах пока ничего не известно.