Apple обратилась за патентом для MacВook без клавиатуры

Заявка зарегистрирована на сайте ведомства, передает РБК.

Как следует из описания заявки, бесклавишная клавиатура будет чувствительна к силе нажатия. Клавиши на ней будут появляться с помощью подсветки.

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Ранее компания заявляла, что реализация в Macbook сенсорного устройства для набора символов позволит сделать портативные компьютеры гораздо тоньше.

Кроме того, отсутствие щелей не позволит посторонним частицам попадать в внутрь прибора, что должно продлить срок его службы и избавить от сбоев.

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