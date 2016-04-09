Apple обратилась за патентом для MacВook без клавиатуры
04:08, 09 апреля 2016Наука и IT
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Корпорация Apple подала заявку в ведомство по патентам и товарным знакам США на патент на ноутбук MacВook без клавиатуры с чувствительным к силе нажатия трекпадом.
REUTERS
Заявка зарегистрирована на сайте ведомства, передает РБК.
Как следует из описания заявки, бесклавишная клавиатура будет чувствительна к силе нажатия. Клавиши на ней будут появляться с помощью подсветки.
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Ранее компания заявляла, что реализация в Macbook сенсорного устройства для набора символов позволит сделать портативные компьютеры гораздо тоньше.
Кроме того, отсутствие щелей не позволит посторонним частицам попадать в внутрь прибора, что должно продлить срок его службы и избавить от сбоев.
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