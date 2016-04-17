Астрономы признали, что опасные астероиды оказались невидимы для наземных телескопов

К своим выводам ученые пришли, проанализировав статистику обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями, в частности, обсерваторией Голдстоун (пустыня Мохаве, штат Калифорния, США), радиотелескопом Грин-Бэнк (штат Западная Виргиния, США) и обсерваторией Аресибо (Пуэрто-Рико), передает Lenta.ru.

Читайте такжеАстрофизики разработали способ борьбы с потенциально опасными астероидамиУченые признали недостаточно полное и несвоевременное обнаружение наземными средствами наблюдения околоземных объекта, часть из которых может быть причислена к ПОО. В 2015 году обсерватория Аресибо и 70-метровый радиотелескоп обсерватории Голдстоун вместе были способны обнаружить 276 уникальных околоземных объекта (соответственно 253 и 131 по отдельности).

Фактически Аресибо обнаружила 95 околоземных объектов, а обсерватория Голдстоуна - 39 (то есть около 38% и 30% от максимально возможного числа). Большинство новых околоземных объектов обнаруживается за менее чем 15 дней до закрытия окна их наблюдения с Земли. Половина обнаруживаемых астероидов имеют абсолютные звездные величины, большие 25, что отвечает диаметрам, меньшим или равным 30 м.

Полученные учеными данные указывают на необходимость повышения чувствительности при наблюдениях с наземных телескопов и оказания большего внимание слежению за астероидами с околоземных спутников. Даже если наземныйтелескоп определит ПОО, может оказаться слишком мало времени для того, чтобы успеть отреагировать на его приближение.