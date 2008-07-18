В Украине Интернетом пользуются 10 миллионов человек

Численность Интернет-аудитории в Украине составляет 10 млн. человек.

Об этом говорится в итоговом документе Госсвязи «Отрасль связи: результаты работы в первом полугодии 2008 года (по состоянию на 01.07.2008)», текстом которого располагает УНИАН.

«Перестройка телекоммуникационной сети, внедрение новых технологий, повышение уровня платежеспособности населения способствовали росту численности Интернет-аудитории в Украине, которая по состоянию на 01.07.2008 г. насчитывает около 10 млн. человек», сообщается в документе.

По данным Госсвязи, услугой доступа в Интернет в Украине сегодня могут пользоваться 55% семей или 21,6% населения страны.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского портала Bigmir.net, размер украинской аудитории пользователей Интернета на конец июня 2008 года составлял 8,14 млн. чел.