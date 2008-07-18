Румыния и США провели операцию против киберпреступности

Полиция Румынии арестовала более 20 человек, подозреваемых в совершении киберпреступлений, сообщает PC World. Они обвиняются в краже персональной информации, организации фишинговых атак и мошенничестве на онлайновых аукционах.

По данным румынских СМИ, всего было арестовано от 21 до 24 человек. Предполагается, что ими было похищено 640 тысяч долларов у граждан других государств. Лидер группировки, Ромео Чита (Romeo Chita), был арестован в квартире одного из членов румынского парламента.

Данный арест - пример успешного сотрудничество американских и румынских правоохранительных органов по борьбе с киберпреступлениями.

В мае текущего года в ходе совместной операции румынских и американских правоохранительных органов были задержаны 38 человек, подозреваемые в организации фишинговых атак. Среди них было 27 граждан Румынии.

Лента.ру