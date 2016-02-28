Британские ученые выявили 25 признаков страданий кошек
Ученые из Великобритании описали 25 признаков, которые указывают на то, что кошки испытывают болевые ощущения низкой, средней или высокой степеней тяжести.
Из 25 признаков 5 относятся к сильной боли: изменение пищевого поведения, избегание яркого света, рев, стон и закрытие глаз, передает Lenta.ru. В отличие от них, тяжелое дыхание, дрожь (или озноб) и скрежетание зубами эксперты не посчитали признаками боли.
Читайте такжеУченые рассказали, почему коты любят одиночествоК своим выводам ученые пришли, собрав в период с декабря 2014 года по май 2015 года оценки экспертов (по методу Дельфи), касающиеся 91 потенциального признака боли у кошек. По отобранным 25 признакам специалисты пришли к согласию на 80%.
Кошки, по мнению ученых, склонны скрывать серьезное физическое недомогание. Специалисты полагают, что их исследование окажется полезным владельцам животных и ветеринарам, поскольку позволит определить степень испытываемой животным боли.