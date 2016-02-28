Британские ученые выявили 25 признаков страданий кошек

Из 25 признаков 5 относятся к сильной боли: изменение пищевого поведения, избегание яркого света, рев, стон и закрытие глаз, передает Lenta.ru. В отличие от них, тяжелое дыхание, дрожь (или озноб) и скрежетание зубами эксперты не посчитали признаками боли.

Читайте такжеУченые рассказали, почему коты любят одиночествоК своим выводам ученые пришли, собрав в период с декабря 2014 года по май 2015 года оценки экспертов (по методу Дельфи), касающиеся 91 потенциального признака боли у кошек. По отобранным 25 признакам специалисты пришли к согласию на 80%.

Кошки, по мнению ученых, склонны скрывать серьезное физическое недомогание. Специалисты полагают, что их исследование окажется полезным владельцам животных и ветеринарам, поскольку позволит определить степень испытываемой животным боли.