Ученые установили взаимосвязь окраса кошки и ее агрессивности

Исследователи провели интернет-опрос, чтобы проверить общее предположение о том, что черепаховые (черно-бело-рыжие) кошки чаще агрессивны по отношению к людям, чем другие, передает "Моя планета" со ссылкой на The Independent.

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В общей сложности анкету, в которой требовалось перечислить частоту и степень агрессивного поведения кошки во время повседневных взаимодействий и походов к ветеринару, заполнили 1274 владельца кошек. В итоге каждой кошке был присвоен рейтинг по шкале агрессивности.

Сравнивая среднюю оценку агрессивности для разных цветовых групп, ученые подтвердили, что черепаховые кошки наряду с черно-белыми и серо-белыми чаще проявляли агрессию к человеку.

Черно-белые были наиболее агрессивны, когда их брали на руки, серо-белые – во время походов к ветеринару, черепаховые проявляли несговорчивость в ходе повседневного взаимодействия с людьми.

Так что, если вы хотите больше кошачьей ласки и минимума суеты, заводите черную, серую, белую или полосатую кошку, отмечают исследователи.

Черепаховая с белым, или трехцветная, - домашняя кошка с пятнами черного и рыжего цвета с белым. Черный (пигмент эумеланин) и рыжий (феомеланин) под воздействием генов, видоизменяющих их оттенки, могут превращаться, соответственно, в голубой и кремовый, шоколадный и рыжий, лиловый и кремовый и другие.

Из-за генетической связи цвета шерсти и хромосомы, определяющей пол, в подавляющем большинстве случаев трехцветными бывают кошки, а не коты. Коты встречаются крайне редко и имеют две X-хромосомы (анеуплоидия).

Напомним, недавно американские ученые представили результаты исследований, впервые убедительно доказывающих способность кошки распознавать выражение лица их владельцев.