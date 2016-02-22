Hewlett-Packard представила заменяющий 3 вида устройств Windows-смартфон

Он позиционируется как устройство, совмещающее в себе смартфон, ноутбук и настольный компьютер, передает Lenta.ru. По характеристикам, как отмечает портал, Elite x3 значительно мощнее, чем премиальный смартфон Lumia 950 XL от Microsoft. Новинка получила процессор Snapdragon 820, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта внутренней для хранения файлов (с возможностью расширения до двух терабайт при помощи microSD). Кроме того, Elite x3 оснащен сканером отпечатка пальца на задней панели, батареей емкостью 4150 миллиампер-часов с поддержкой беспроводной зарядки.

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Особенностью смартфона стала функция, которая позволяет подключить устройство к дисплею, клавиатуре и мышке, после чего оно может работать как полноценный настольный ПК. Для этого вместе с Elite x3 будет продаваться специальная док-станция с необходимыми разъемами.

Также дополнительно предлагается купить устройство Mobile Extender, представляющее собой, по сути, дисплей, батарею и клавиатуру. После подключения к Elite x3 оно превращается в полноценный ноутбук на Windows 10.

Ожидается, что новинка станет доступна летом этого года. Пока неизвестно о стоимости и странах продаж Elite x3.