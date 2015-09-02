Toshiba анонсировала собственный гибрид планшета и ноутбука со сверхчетким дисплеем

Кроме версии с 4К дисплеем, Satellite Radius 12 будет представлен также в версии с Full HD (с разрешением 1920 на 1080 точек) дисплеем, передает ZN.UA со ссылкой на издание The Verge. Внутреннее оснащение ноутбука будет включать процессоры поколения Skylake от Intel.

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В топовой комплектации новинка будет оснащена процессором Core i7 и оперативной памятью , размером 8 Гигабайт.

Устройство также поддерживает Windows Hello, то есть позволяет владельцу залогиниться в устройстве, используя только изображение лица или отпечаток пальца. Производитель утверждает, что HD-камера устройства автоматически поддерживает функцию Windows Hello.

Вес устройства составит 1,3 кг. Другие характеристики новинки пока не разглашаются.