Ученые заподозрили существование подповерхностного океана на Хароне

Как сообщается на сайте NASA, существование подповерхностного океана ученые заподозрили, изучая полученные станцией New Horizons снимки спутника карликовой планеты, передает Lenta.ru. На них можно рассмотреть рельефы, возникновение которых объясняется расширением воды при ее переходе из жидкой фазы в твердую.Сторона Харона, которую удалось исследовать станции New Horizons в июле 2015 года, имеет тектонические разломы (трещины, уступы и долины), появившиеся, скорее всего, из-за растяжения поверхности спутника внутренней материей.

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В древности, когда температуры на Хароне были выше, чем сегодня, внутреннее радиоактивное тепло спутника могло поддерживать существование жидкого подповерхностного океана. С течением времени небесное тело остывало, а вода внутри него замерзала, что и могло вызвать наблюдаемые учеными разломы на поверхности Харона.

В частности, подобных образом на спутнике Плутона мог возникнуть крупный приэкваториальный каньон, получивший неофициальное название Серенити Часма. В длину образование достигает 1,8 км, а в глубину - 7,5 км. Это один из крупнейших каньонов в Солнечной системе. Для сравнения, Гранд-Каньон В США в длину достигает 446 км, а в глубину - 1,6 км.

На представленном NASA изображении, полученном научным инструментом LORRI станции New Horizons, показан участок поверхности Харона размерами 386 на 175 км. Разрешение изображения составляет 394 м на пиксель. Снимок получен с расстояния 78,7 тыс. км от Харона через 1,6 часа после сближения New Horizons с Плутоном.