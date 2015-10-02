NASA показало цветные снимки Харона - крупнейшего спутника Плутона

На изображениях высокого разрешения, принятых NASA 21 сентября 2015 года, заметны «марсианские» каньоны и другие особенности рельефа небесного тела. Об этом сообщается на сайте агентства, передает Лента.ру.

Самое качественное на сегодняшнее время изображение Харона получено в результате монтирования снимков, сделанных научными инструментами MVIC (Multispectral Visual Imaging Camera) и LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) в инфракрасном, синем и красном диапазонах излучения. На изображении можно рассмотреть детали рельефа размером до 2,9 километра.

Разнообразие ландшафтов на Хароне беднее, чем на Плутоне, однако и на спутнике карликовой планеты ученые заметили необычные структуры. Так, им удалось лучше рассмотреть Мордор — покрытую пылью темно-красную область на северном полюсе небесного тела. Ниже Мордора около экватора луны ученым удалось подробно рассмотреть каньон «марсианских» размеров.

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Он протянулся вдоль экватора Плутона на расстояние 1,6 тысячи километров (диаметр спутника равен 1,2 тысячи километра) — это в четыре раза длиннее, а в некоторых местах в два раза глубже Большого каньона. Ученые получили его изображение только с одной стороны спутника. Вероятно, огромное ущелье простирается и на противоположную от точки наблюдения сторону Харона.

Ученые отмечают, что полярная область на Хароне и приэкваториальные участки на Плутоне имеют схожие особенности рельефа. Также, как и на карликовой планете, на ее спутнике исследователи обнаружили возможные следы криовулканизма из подповерхностного водяного океана. Этот водоем, по мнению ученых, мог существовать ранее, а сейчас он, скорее всего, замерз.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA опубликовало новый снимок Плутона, который был сделан космическим аппаратом New Horizons. Многие формы рельефа на фотографии имеют свои собственные разные цвета, рассказывая сложную геологическую и климатологическую историю Плутона.