Психологи назвали критерий успешности ребенка в будущем

Главным признаком успешности ребенка в будущем ученые посчитали упрямство, которое, по мнению психологов, должно проявляться в конструктивном ключе: способности иметь собственное мнение и сопротивляться авторитарной власти, передает Lenta.ru.

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Свои выводы ученые основывают на долговременном исследовании 745 детей, начатом в 1968 году. Тогда средний возраст наблюдаемых составлял 11,9 года, из них 49,9% - девочки. К концу исследования (в 2008 году) средний возраст наблюдаемых составил 51,8 года, из них женщин было 53,3%.

Эксперты оценивали влияние родительского социально-экономического статуса, детского интеллекта, школьной успеваемости и характеристик поведения (внимательности, ответственности, прилежания, оптимистичного и пессимистичного настроения, соблюдения правил и другое) на профессиональные успехи и уровень доходов во взрослом состоянии. Полученные результаты демонстрируют уверенную взаимосвязь между ответственностью, сопротивлением власти и прилежностью в прошлом и карьерными успехами в будущем. Ученые отмечают, что их исследование не позволяет вычленить решающий мотив успеха: желание преуспеть в карьере или финансовая заинтересованность.