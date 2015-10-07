Искусcтвенный интеллект провалил детский тест на IQ

Как показали результаты, несмотря на то, что компьютеры опережают людей в таких областях как арифметика, по человеческим меркам даже самый продвинутый искуственный разум находится на уровне четырехлетнего ребенка, передает Би-би-си.

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Тестированию подвергли нейронную сеть ConceptNet, которая считается одной из наиболее продвинутых версий искуственного интеллекта. Исследователи использовали стандартный IQ-тест, который также используют в младших классах школ.

Тест состоял из нескольких видов вопросов - от простых, типа "где живут пингвины?", до требующих от машины размышлений, например "зачем люди пожимают друг другу руки?"

Последний вопрос и вызвал у машины затруднение. Пожатие рук машина смогла проассоциировать только с эпилептическим припадком, хотя при сужении области поиска дала вполне подходящие результаты: "благодарность", "флирт" и "знакомство с другом".

Нейросеть ConceptNet разрабатывается институтом с 1990-х годов. Это искуственный интеллект, содержащий огромную базу данных о предметах в окружающем мире и их взаимоотношениях. ИИ доступен для бесплатного скачивания с сайта института. Тестированию подвергли предыдущую, четвертую версию интеллекта, созданную в 2012 году.