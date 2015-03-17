Геофизики спрогнозировали новый катаклизм планетарного масштаба

О своем исследовании геофизики рассказали Nature Geoscience, а коротко о них пишет Джексоновская геофизическая школа Техасского университета в Остине, передает "Новое время".

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Международная команда специалистов нашла 2 канала, через которые под шельфовый ледник Тоттен, раскинувшийся в восточной Антарктиде, может приходить более теплая вода из Мирового океана. При этом более тяжелая соленая вода в отличии от пресной в леднике может нагревать низ Тоттена и вызвать его таяние.

Свои заключения геофизики сделали на основе радарных, гравиметрических и магнитных авиаисследований восточной части континента. Также команда проекта нашла 2 канала шириной до 5 км, в основании которых лежит рыхлый снег и лед.

Ранее ученые выявили активное таяние ледников в западной части ледяного континента. Новый анализ показал, что аналогичные процессы происходят и на восточных территориях.

Ученые предположили, что при развитии такого процесса и таянии ледника, уровень Мирового океана вырастет минимум на 3,3 м. Из-за этого значительные участки суши ниже этой отметки будут затоплены. Однако по прогнозу геофизиков на это может уйти несколько веков.

Работа была проведена в рамках международного проекта по исследованию криосферы ICECAP в 2008-2012 годах. В этом исследовании участвовали организации ученых из Австралии, Франции, США, Великобритании, а также NASA.