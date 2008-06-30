В США заморозили проекты по солнечной энергетике

В США федеральное правительство объявило мораторий на разработку новых проектов по использованию солнечной энергии на государственных землях. Проекты будут разморожены после того, как будет изучено их влияние на экологию, пишет газета The New York Times. Подобные исследования могут длиться несколько лет.

Введение моратория было инициировано Бюро по управлению государственными и общественными землями США. Сотрудники этого ведомства настаивают, что в западных штатах расположено слишком много солнечных генераторов, и необходимо всесторонне изучить, какое влияние они оказывают на окружающую среду.

Начиная с 2005 года, в Бюро было подано около 130 проектов, которые смогут обеспечить энергией около 20 миллионов домов. Представители Бюро заявили, что им необходимо рассмотреть, как строительство солнечных генераторов энергии отразится на растительности и популяциях зверей и птиц, населяющих места предполагаемой стройки. Кроме того, большинство генераторов требуют постоянного снабжения водой. Но при этом большинство будущих генераторов предстоит строить в пустынных штатах, где высокий уровень солнечного излучения и где понадобится создавать искусственные каналы. Бюро намерено изучить возможные последствия таких действий. Кроме того, после истечения срока службы генераторов (обычно около 20-30 лет) необходимо восстанавливать землю, где они были установлены.

По информации министерства энергетики США, в Соединенных Штатах уже работают около 1,2 миллиона солнечных генераторов. Ежегодно на развитие технологий получения энергии от Солнца из бюджета выделяется около 150 миллионов долларов. Основными типами разрабатываемых установок являются фотоэлектрические, в которых электричество вырабатывается непосредственно при попадании солнечных лучей на панели, и концентрационные, в которых энергия Солнца используется для превращения воды в пар, который вращает турбину генератора.

Лента.ру