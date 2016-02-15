Ученые раскрыли тайну посмертных портретов египетских мумий

Свои выводы исследователи представили на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), сообщает Lenta.ru.

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Ученым удалось установить, что железно-земляные краски, использованные при написании портретов, скорее всего, привезли из с греческого острова Кея, а красные - из Испании. При этом деревянные подложки, на которых были написаны портреты, были привезены их Центральной Европы. Также ученые отметили, что местные художники использовали «египетский синий» (двойной силикат меди и кальция) для создания богатого спектра оттенков.

В ходе изысканий исследователи внимательно изучили 15 портретов мумий, которые, согласно традиции, лежали на саркофагах в районе лица погребенных. Ученым удалось выяснить, что 3 из 15 изображений были сделаны одним и тем же мастером. При этом использовались фотометрические и микроспектрометрические установки, а также методы электронной микроскопии.

Исследователи определили технику мазков и этапы прорисовки. Кроме того, им удалось обнаружить на картинке отпечатки пальцев художников. Исследователи настаивают, что примененные ими методы помогут как реставраторам, так и всем тем, кто интересуется техниками живописи Египта и Византии.