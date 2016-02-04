YouTube объявил о премьере собственных сериалов

Производство собственных сериалов и фильмов - часть стратегии YouTube по привлечению пользователей к своему платному сервису YouTube Red, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Если раньше YouTube пытался привлекать платных пользователей с помощью звезд шоу-бизнеса - платные каналы на YouTube Red вели, помимо прочих, Мадонна и актер Эштон Кутчер - то теперь сервис делает ставку на YouTube-знаменитостей.

Как сообщили в компании, первой премьерой станет игровой сериал Scare PewDiePie, главную роль в котором сыграл популярный шведский комментатор видеоигр Феликс Кьеллберг, известный под псевдонимом PewDiePie. У канала Кьеллберга на момент написания заметки около 42 миллионов подписчиков. Создателями шоу стали продюсеры сериала "Ходячие мертвецы".

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Также в феврале планируется премьера документального шоу "Путешествие на остров единорогов" Лили Сингх (около 8 млн подписчиков). Кроме того, сервис выкупил права на один из фильмов компании DreamWorks Animation.

Производство собственных шоу - стратегия, распространенная среди различных онлайн-кинотеатров. К примеру, сервис Netflix несколько лет назад снял собственное продолжение популярного сериала Arrested Development. В течение последних лет YouTube последовательно принимает меры по монетизации сервиса и привлечении пользователей на платной основе.

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Шоу будут доступны только подписчикам сервиса YouTube Red с 10 февраля.