Российский "Протон-М" вывел на орбиту европейский спутник связи Eutelsat-9B

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя корпорации "Роскосмос".

Старт ракеты с космодрома Байконур был перенесен с 28 января из-за неблагоприятных погодных условий и состоялся 30 января в 1:20 по московскому времени.

"Прошло отделение европейского космического аппарата Eutelsat 9B от разгонного блока. Таким образом программа запуска выполнена полностью", — сообщил собеседник агентства.

Запуск был проведен в рамках долгосрочного контракта, заключенного в октябре 2015 года дочерней компанией Космического центра имени М.В. Хруничева International Launch Services с одним из ведущих операторов спутниковой связи Eutelsat Communications (Франция). За последние 15 лет с помощью ракет-носителей "Протон" было запущено 11 космических аппаратов для орбитальной группировки Eutelsat.

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Спутник Eutelsat 9B предназначен для цифрового телевещания и передачи данных в Италии, Германии, Греции, странах Скандинавии и Балтии. Космический аппарат планируется разместить в орбитальной позиции 9 градусов восточной долготы.

Спутник изготовлен французским оборонно-космическим подразделением европейского концерна Аirbus Group — компанией Airbus Defense and Space (Тулуза, Франция). Стартовая масса космического аппарата — приблизительно 5162 килограмма.

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Ракета-носитель "Протон" и разгонный блок "Бриз-М" разработаны и серийно производятся в Космическом центре имени М.В. Хруничева. Модернизированная ракета "Протон-М", оснащенная данным разгонным блоком, способна доставлять на геопереходную орбиту полезную нагрузку массой свыше 6 тонн.