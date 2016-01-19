Британский физик Хокинг назвал сроки неминуемой техногенной катастрофы

Об этом, как сообщает BBC News, ученый рассказал в записи радиопередачи, посвященной открытию мягких волос у черных дыр, передает Lenta.ru. Физик выделил три основных угрозы для человечества: ядерную войну, глобальное потепление и созданные генетической инженерией вирусы. По мнению физика, в ближайшее время они не угрожают человеку, но с течением времени что-то «может пойти не так».

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«Шансы возникновения катастрофы на планете Земля в этом году достаточно низки, но с течением времени они увеличиваются, так что не возникает сомнений в том, что это случится в ближайшие тысячу или десять тысяч лет», - сказал физик.

Спасение человечества Стивен Хокинг видит в переселении с Земли. «Мы не будем основывать автономные колонии в космосе по крайней мере в ближайшие сто лет, так что мы должны быть очень осторожны», - предупредил будущие поколения землян ученый.

Аудиопередача со Стивеном Хокингом, в которой ученый ответит на вопросы слушателей и расскажет об открытии им в соавторстве с Малкольмом Перри и Эндрю Строминжером мягких волос у черных дыр, будет транслироваться 26 января и 2 февраля в эфире радиостанции BBC Radio 4.

Ранее Стивен Хокинг сообщал об опасности искусственного интеллекта, развитие которого может угрожать человечеству исчезновением. Хокинг призвал не останавливать прогресс науки, но посоветовал ученым и политикам быть более осторожными.