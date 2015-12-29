Уникальные "невидимые" беспилотники передали военным разработчики из Винницы

Такой комплекс студенты-разработчики политехнического университета и авиамоделисты из Винницы передают впервые. Беспилотники полностью автоматизированы. Они не нуждаются в радиоуправлении, хоть имеют такую функцию. Прибор осуществляет облет территории по заданному маршруту и фиксирует изображение. Данные считывают после его возвращения.

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Председатель ОГА Валерий Коровий ознакомился с уникальным беспилотным комплексом, который создали студенты Винницкого политехнического университета и авиамоделисты Виннице.

"Сегодня особое место занимает вопрос территориальной обороны. Это является приоритетным направлением, который утвержден в Стратегии развития Винницкой области в 2020. Зона нашего особого внимания — подразделение Ягуар ВЧ3028, ВЧ 3008 Национальной гвардии Украины. Могилев-Подольский пограничный отряд. Это целый ряд комплексов, связанный с возможной мобилизационной работой на территории Винницкой области", - отметил Валерий Коровий.

Леонид Коваль - директор центра разработки беспилотников "Небесная долина" отметил, что уникальность этого беспилотника в том, что он, в отличие от всех существующих аналогов предназначенных для фото-видеосъемки, является полным роботом, то есть не излучает никаких радиосигналов и предназначен для того, чтобы передавать в штаб точные координаты интересующих объектов.

Беспилотники могут работать в небе час, выносливые к 20-градусного мороза и скорости ветра до 12 м/сек. Военных 59-й мотопехотной бригады, которым передадут комплекс, такие характеристики устраивают.

Управлять комплексом непросто, поэтому по инициативе одного из демобилизованных, при центре разработки организовали специальные учения для добровольцев. Длились они полгода.

После того, как беспилотный комплекс пройдет государственную проверку на Черниговском полигоне, его передадут на помощь военным в зону АТО. Добровольцы же, которые прошли обучение, подпишут контракт с Вооруженными Силами Украины.