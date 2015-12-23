Google начал тестировать технологию входа в аккаунт без пароля

Войти в аккаунт можно будет с помощью смартфона. Для этого нужно авторизовать свой телефон с необходимой учетной записью, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Verge. Когда пользователь захочет зайти в аккаунт с любого компьютера и введет свой электронный адрес, на смартфон придет уведомление. Оно потребует подтвердить вход в профиль.

Читайте такжеGoogle разрабатывает новый сервис обмена мобильными сообщениями - The Wall Street Journal

Новая услуга не исключает традиционного пароля: пользователь может сам выбрать, какой способ применять. В случае потери смартфона можно деактивировать его в настройках аккаунта. Также можно привязать новое устройство, если пользователь, например, сменил телефон.

В компании рассказали, что пока услуга находится в стадии тестирования, и новой функцией может воспользоваться лишь ограниченный круг пользователей. "Дни существования таких паролей, как pizza, password и 123456, сочтены", - отметили в Google.

По мнению компании, данный способ входа в аккаунт должен обезопасить пользователей от хакеров, которые полагаются на взлом пароля для проведения фишинговых схем. В ходе фишинговой атаки юзера обманным путем вынуждают указать конфиденциальную информацию - например, при помощи создания фейковых страниц сайта, замаскированного под доверенный ресурс.

У Google уже имеется двухфакторная аутентификация, которая позволяет проходить авторизацию в сервисах компании при помощи специального кода, присланного по SMS. Также интернет-гигант выпустил приложение Authenticator, который генерирует каждую минуту новый пароль для входа на нужный сайт.