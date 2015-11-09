Google направит $25 миллионов на изучение методов борьбы с болезнями сердца

Об этом было объявлено в воскресенье в ходе конференции Американской кардиологической ассоциации (АКА), состоявшейся в городе Орландо (штат Флорида), передает ТАСС.

Как сообщается, общая стоимость проекта составит $50 млн. При этом Google инвестирует в предприятие $25 млн, оставшуюся половину профинансирует АКА. Для последней это станет самой большей суммой, когда-либо потраченной на исследовательский проект.

Как заявил на конференции глава Google Life Sciences Энди Конрад, из-за сердечно-сосудистых заболеваний на планете умирает больше людей, чем от любого другого недуга. "Эта проблема созрела для того, чтобы начать решать ее с помощью инноваций", - отметил Конрад, добавив, что до сих пор прогресс в области изучения методов борьбы с заболеваниями сердца был "крайне медленным".

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По словам Конрада, проект находится на ранней стадии, поэтому о его конкретных деталях говорить пока сложно. В начале следующего года Google и АКА назовут имя лидера их совместного предприятия, которым может стать как известный кардиолог, так и любой другой человек, если он сможет привнести в проект достаточно смелых и инновационных идей.

"Наша компания нацелена на поиск лекарства", - отметил Конрад, добавив, что никаких гарантий успеха он дать пока не может. "Единственное, что мы можем обещать, так это то, что мы будем очень сильно стараться", - заверил он.

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Google Life Sciences была создана в августе текущего года на базе биомедицинского подразделения корпорации. Компания занимается медико-технологическими исследованиями и разработками, направленными на решение проблем людей, страдающих различными заболеваниями. В частности, она ответственна за создание специальных контактных линз для больных диабетом, которые снабжены датчиком для непрерывного измерения уровня глюкозы в слезе.