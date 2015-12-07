"ВКонтакте" опровергает информацию об изменениях в ленте новостей

13:01, 07 декабря 2015
Наука и IT
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Пресс-секретарь "ВКонтакте" Георгий Лобушкин опроверг данные СМИ о якобы грядущих изменениях в формировании новостной ленты соцсети.

Вконтакте

"Мы не планируем менять хронологический порядок записей", — написал он в своем Twitter.

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Ранее газета Известия сообщила, что "ВКонтакте" планирует изменить ленту новостей.

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