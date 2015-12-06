Астронавт NASA опубликовал снимок Юго-Восточной Азии из космоса

Снимок Скотт Келли разместил на своей странице в "Твиттере". На фотографии можно увидеть Землю, укутанную в облака, и огни больших городов, которые светятся на заднем плане снимка, передает ZN.UA. Международная космическая станция (МКС) находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тыс. км\ч.

Читайте такжеАстронавт NASA опубликовал новый снимок северного сияния с борта МКССкотт Келли и его напарник космонавт Михаил Корниенко находятся на борту с МКС с годичной миссией. Их возвращение домой намечено на 3 марта 2016 года, они проведут в космосе 342 дня, что даст ученым возможность лучше понять, как человеческий организм реагирует и адаптируется к длительным космическим полетам.