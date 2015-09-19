NASA опубликовало новые фото и видео утренней Земли

Он поделился фото в соцсетях, написав: "Над большей частью США сегодня чистое небо".

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Стоит отметить, что Скотт Келли и космонавт Михаил Корниенко провели на борту МКС уже 175 дней, а всего они проведут в космосе 342 дня, чтобы помочь исследователям лучше понять, как человек реагирует и тело адаптируется к долговременному космическому полету.

Ранее УНИАН сообщал, что зонд New Horizons передал на Землю новые высококачественные фотографии поверхности Плутона. Фотографии сделаны спустя 15 минут после того, как зонд прошел самую близкую точку с небесным телом, после чего обернулся и сфотографировал Плутон на закате.