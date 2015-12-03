В Испании нашли работу "художника-авангардиста" каменного века

О находке сообщается в журнале PLoS One. Коротко об этом рассказал New Scientist.

На камне, как считают ученые, изображена повседневная жизнь стоянки охотников-собирателей. Древнейшие произведения искусства Homo sapiens были созданы около 40 тысяч лет назад, однако они были посвящены исключительно зверям и людям, которые на них охотились, передает Lenta.ru.

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Испанские ученые обнаружили камень с высеченным на нем изображением на территории археологического комплекса Моли дель Сальт, в 50 километров к западу от Барселоны. Люди жили там в промежутке между 13-м и седьмым тысячелетиями до нашей эры: сохранились следы хижин, кости животных и другие признаки жилья.

«Мы впервые узнали, что первобытный человек был способен изображать общество, в котором он живет. Также впервые мы встретились с образом палеолитической деревни», — заявил Маркос Гарсиа-Диес (Marcos García-Diez).

Испанские ученые считают, что хижины на камне высек первобытный художник-авангардист, который порвал с традицией изображать только животных. Контуры рисунка совпадают с пропорциями хижин современных племен охотников-собирателей, отмечается в статье.

Впрочем, не все согласны с такой интерпретацией: британский археолог Пол Петтитт (Paul Pettitt) заявил, что абстрактная манера искусства каменного века допускает и иные трактовки — возможно, на камне изображаются не хижины, а животные.