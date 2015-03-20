Ученые нашли предшественника динозавров - гигантского крокодила
02:29, 20 марта 2015Наука и IT
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Палеонтологи нашли на территории Северной Каролины останки гигантского древнего крокодила, "каролинского мясника"
Древний крокодил охотился на млекопитающих и ходил на задних лапах / telegraph.co.ru
"Каролинский мясник", что жил 231 млн лет назад, возможно, был самым смертоносным существом на Земле до эволюции крупнейших динозавров, пишет ZN.UA.
Древний крокодил (рост которого достигал 9 футов) охотился на млекопитающих и ходил на задних лапах.
Палеонтологи обнаружили части черепа, позвоночника и верхних передних конечностей "каролинского мясника" в Шатам Каунти в штате Северная Каролина.
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Палеонтологи предполагают, что древние крокодилы, возможно, были на вершине пищевой цепочки. Используя специальный трехмерный сканер, исследователи создали компьютерную картинку животного.
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