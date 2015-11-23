Скажи нет 3G эгоизму или Год мобильного интернета в подарок для всех устройств

3G интернет придумали не только для смартфона

Достоинства 3G интернета переоценить сложно. Мобильный и быстрый доступ к информации переводит пользование услугами связи на совершенно новый уровень. Вернее, мог бы перевести, но…

Пользователям приходится не только экономить 3G трафик из-за недостаточных пакетных объемов и высокой стоимости, но и сталкиваться с банальным неудобством. Привычка использовать мобильный интернет только на смартфоне «не вяжется» с 3G интернетом, который позволяет справляться с гораздо большим перечнем задач в сети — тем более что у многих пользователей дома хранится целый парк устройств, предназначенных для мобильного использования.

Но основная проблема заключается в том, что для каждого гаджета приходится подключать отдельный тарифный план. Платить за ненужные для планшета услуги вроде минут для общения совсем не хочется. Что же касается использования 3G на лэптопах, то это просто не представляется возможным в отсутствии слота для сим-карт на данных устройствах. И, конечно, отдельный тариф на каждом девайсе обходится неоправданно дорого.

Решения нет?

Скорости 3G интернета хватает для комфортной работы на любом устройстве. Но существует ли на отечественном рынке вариант 3G интернета, которым можно пользоваться на широком перечне устройств и не переплачивать за это?

Оператор «Интертелеком», покрытие 3G сети которого охватывает самую широкую в Украине территорию (более 85% страны, 14 000 населенных пунктов, автомобильные и ж/д пути сообщения), предоставляет такую возможность. В линейке оператора присутствуют предложения, полностью посвященные 3G интернету. Благодаря безлимитам с турбоскоростными пакетами мегабайт (от 1 000 МБ в день) можно не экономить 3G и заниматься в сети тем, что интересует вас, а не тем, что «позволяет» тариф.

А мобильный Wi-Fi роутер от «Интертелеком» позволяет выйти за пределы 5-дюймового экрана и свободно работать на тех девайсах, которые действительно подходят для той или иной задачи. Оставьте смартфонам социальные сети и новостные ленты, смотрите видео на планшетах и с комфортом работайте онлайн на ноутбуках — и все это с единым 3G тарифом. Мобильный Wi-Fi роутер раздает 3G интернет по технологии Wi-Fi, обеспечивая доступ в сеть до восьми устройствам одновременно.

И действительно хватит?

Возможность использования высокоскоростного 3G интернета на смартфоне, планшете и ноутбуке одновременно — серьезное заявление. Реально ли на самом деле не отказывать себе ни в чем?

Да — ведь при подключении к «Интертелеком» до 31 января 2016 года пользователи получают не только выгодные условия тарифных планов, но и год 3G интернета в подарок.

Настоящий 3G — 3G без эгоизма. Трафика хватит для всех гаджетов и любого контента!