Запущено приложение Apple Music для Android

Бета-версия приложения доступна для Android-пользователей в странах, где оно официально представлено, сообщает Lenta.ru со ссылкой The Verge. Apple Music стал первым брендированным сервисом компании, выпущенным для Android (ранее были только продукты фирмы Beats, приобретенной Apple, и инструмент для миграции на iOS).

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Большинство функций Apple Music работают и на Android-версии: например, круглосуточная радиостанция Beats 1 с диджеями из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона, платформа Connect, где пользователи смогут просматривать бэкстейдж-фотографии, новости или слушать синглы, которыми будут делиться сами исполнители. Также музыкальный сервис позволяет слушать более 30 млн композиций и сохранять их для прослушивания офлайн. На Apple Music предлагаются плейлисты с новинками или музыкой, подобранной под вкусы пользователя.

Однако на сервисе пока отсутствуют просмотр видеоклипов и оформление семейной подписки. Как заявили в компании, все недостающие опции добавятся после выхода приложения из стадии бета-тестирования.

Как рассказал вице-президент Эдди Кью, компания постаралась сделать так, чтобы сервис «ощущался как Android-приложение». Однако, отметил The Verge, вид Apple Music не соответствует «материалистическому» дизайну (Material Design), которого придерживаются все приложения Google.

Для регистрации в музыкальном сервисе новым пользователям придется завести аккаунт Apple ID. Как и на iOS, первые 3 месяца можно опробовать приложение бесплатно.

Apple Music был первые анонсирован на конференции Apple WWDC 9 июня. Для iOS-пользователей сервис стал доступен 30 июня.