Facebook запустил приложение Music Stories

Об этом говорится в блоге директора по продуктам компании Майкла Керди, передает РБК-Украина.

Сообщается, что сервис уже начал свою работу.

Пользователь Facebook сможет делиться в своей ленте новостей музыкой, а его друзья - знакомиться с 30-секундными отрывками песен и альбомов. Новая функция позволит пользователям, не покидая Facebook, купить трек.

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Music Stories будет доступен только в приложении Facebook для iOS. При этом наличие Apple Music и Spotify на гаджете пользователя необязательно.

Как сообщал УНИАН ранее, социальная сеть Facebook запустила функцию поиска по записям. Пока что она будет доступна только в США для пользователей персональных компьютеров, iPhone и смартфонов на базе Android.