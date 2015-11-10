ESA показало полярные вихри на южном полюсе Венеры (фото)

Европейское космическое агентство опубликовало серию снимков южного полюса Венеры, которые были сделаны космическим аппаратом Venus Express за время службы. На снимках представлены полярные вихри, которые возникают из-за особенностей атмосферы Венеры.

Как сообщает ZN.ua со ссылкой на сайт агентства, диаметр вихрей, как правило, составляет два-три километра.

Их форма может меняться день ото дня вследствие влияния турбулентных ветров. Вихри могут быть S-образными, похожими на восьмерку или на концентрические окружности. Причиной образования вихрей является перегрев атмосферы Венеры. Низкие широты получают гораздо больше солнечного излучения, чем полюса, что заставляет горячий воздух в них подниматься выше и перемещаться к полюсам.Это ускоряет движение холодного воздуха на полюсах, заставляя спускаться его по спирали вниз, к поверхности планеты. Скорость ветров в верхних слоях атмосферы составляет 400 километров в час – в 60 раз больше, чем скорость вращения самой Венеры.

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Вместе с воздухом в плотные нижние слои атмосферы опускаются и облака, разогреваясь до больших температур. Благодаря этому "око вихря" можно рассмотреть в инфракрасном спектре. На представленных фото центр вихря окрашен оранжевым, а края – красным.

Венера — вторая внутренняя планета Солнечной системы с периодом обращения в 224,7 земных суток. Она третий по яркости объект на небе Земли после Солнца и Луны. Лучше всего она видна незадолго до восхода или через некоторое время после захода Солнца, что дало повод называть ее также Вечерняя звезда или Утренняя звезда.