BlackBerry выпустила первый смартфон на базе Android

Производитель обещает покупателям нового устройства улучшенную систему безопасности по сравнению с другими устройствами на Android, передает Би-би-си.

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Данные устройства защищены фирменным шифрованием BlackBerry, а специальное приложение DTEK предназначено для отслеживания сомнительных приложений.

Priv выпущен в необычном форм-факторе слайдера. Под сенсорным экраном устройства расположена qwerty-клавиатура.

BlackBerry решила выпустить смартфон на Android после неудачных попыток внедрения собственной операционной системы.

Blackberry принадлежит менее 1% рынка смартфонов. Компания планирует продать до 5 млн Priv в течение первого года. За минувший квартал Blackberry продала всего 800 тыс. устройств.