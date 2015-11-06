BlackBerry выпустила первый смартфон на базе Android

11:53, 06 ноября 2015
Наука и IT
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Компания BlackBerry запустила свой первый смартфон на основе операционной системы Android. Телефон получил название Priv.

gadgets.ndtv.com

Производитель обещает покупателям нового устройства улучшенную систему безопасности по сравнению с другими устройствами на Android, передает Би-би-си.

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Данные устройства защищены фирменным шифрованием BlackBerry, а специальное приложение DTEK предназначено для отслеживания сомнительных приложений.

Priv выпущен в необычном форм-факторе слайдера. Под сенсорным экраном устройства расположена qwerty-клавиатура.

BlackBerry решила выпустить смартфон на Android после неудачных попыток внедрения собственной операционной системы.

Blackberry принадлежит менее 1% рынка смартфонов. Компания планирует продать до 5 млн Priv в течение первого года. За минувший квартал Blackberry продала всего 800 тыс. устройств.

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