BlackBerry выпустила первый смартфон на базе Android
Компания BlackBerry запустила свой первый смартфон на основе операционной системы Android. Телефон получил название Priv.
Производитель обещает покупателям нового устройства улучшенную систему безопасности по сравнению с другими устройствами на Android, передает Би-би-си.
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Данные устройства защищены фирменным шифрованием BlackBerry, а специальное приложение DTEK предназначено для отслеживания сомнительных приложений.
Priv выпущен в необычном форм-факторе слайдера. Под сенсорным экраном устройства расположена qwerty-клавиатура.
BlackBerry решила выпустить смартфон на Android после неудачных попыток внедрения собственной операционной системы.
Blackberry принадлежит менее 1% рынка смартфонов. Компания планирует продать до 5 млн Priv в течение первого года. За минувший квартал Blackberry продала всего 800 тыс. устройств.