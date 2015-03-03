За год в мире было продано больше миллиарда смартфонов
15:18, 03 марта 2015Наука и IT
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Мировые продажи смартфонов в 2014 г. впервые превысили миллиард единиц: в 2014 г. они выросли на 28,4% до 1,2 млрд штук, сообщила исследовательская компания Gartner.
Лидеры продаж - Apple и Samsung / УНИАН
На смартфоны пришлось две трети продаж мобильных устройств связи, пишут Ведомости.
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В IV квартале Apple заняла первое место по числу проданных смартфонов, Samsung откатилась на второе место.
Но по показателям за год южнокорейская компания осталась лидером по продажам мобильных устройств, ее доля на рынке составила 24,7%, доля Apple - 15,4%.
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