За год в мире было продано больше миллиарда смартфонов

На смартфоны пришлось две трети продаж мобильных устройств связи, пишут Ведомости.

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В IV квартале Apple заняла первое место по числу проданных смартфонов, Samsung откатилась на второе место.

Но по показателям за год южнокорейская компания осталась лидером по продажам мобильных устройств, ее доля на рынке составила 24,7%, доля Apple - 15,4%.