NASA опубликовало снимок "обратной стороны" Плутона
04:05, 30 октября 2015Наука и IT
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NASA опубликовало снимок "обратной стороны" Плутона, который был сделан космической станцией New Horizons 14 июля через 15 минут после пролета мимо карликовой планеты с расстояния в 18 тысяч км.
NASA опубликовало снимок "обратной стороны" Плутона.
Кликните по изображению, чтобы увеличить его / NASA/JHUAPL/SwRI
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на сайт NASA.
На изображении хорошо видны детали освещенной Солнцем стороны Плутона и подсвеченные солнечными лучами слои атмосферы планетоида.
На освещенной стороне Плутона видна ледяная долина Спутник в окружении гор до 3,5 км высотой и ледников.
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Ранее УНИАН сообщал, что новейшие снимки Плутона с высоким разрешением открывают множество неизвестных ранее топографических и композиционных деталей. Одну из территорий Плутона ученые назвали "змеиной кожей" из-за ее внешней схожести с чешуйчатой поверхностью.
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