NASA опубликовало снимок "обратной стороны" Плутона

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на сайт NASA.

На изображении хорошо видны детали освещенной Солнцем стороны Плутона и подсвеченные солнечными лучами слои атмосферы планетоида.

На освещенной стороне Плутона видна ледяная долина Спутник в окружении гор до 3,5 км высотой и ледников.

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Ранее УНИАН сообщал, что новейшие снимки Плутона с высоким разрешением открывают множество неизвестных ранее топографических и композиционных деталей. Одну из территорий Плутона ученые назвали "змеиной кожей" из-за ее внешней схожести с чешуйчатой поверхностью.