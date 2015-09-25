NASA показало фото "змеиной" поверхности Плутона

Данные высококачественные изображения Плутона были получены научным зондом "Новые горизонты", передает сайт NASA.

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"Это больше похоже на кору деревьев или дракона, чем на геологию. Теперь потребуется время, чтобы выяснить, может, это какая-то комбинация внутренних тектонических сил и сублимации льда", - говорится в сообщении.

При этом одну из территорий Плутона ученые назвали "змеиной кожей" из-за ее внешней схожести с чешуйчатой поверхностью.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA опубликовало новый снимок Плутона, который был сделан космическим аппаратом New Horizons. Он сочетает в себе синие, красные и инфракрасные изображения.

Многие формы рельефа на фотографии имеют свои собственные разные цвета, рассказывая сложную геологическую и климатологическую историю Плутона.