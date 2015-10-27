Названы отличия между отпусками женщин и мужчин
Более половины женщин, отправляющихся в отпуск, ценят на отдыхе дружеские посиделки, в то время как мужчины предпочитают активные развлечения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией AARP Travel, передает Lenta.ru. Достопримечательности на отдыхе готовы посещать 5% мужчин и 11% женщин. Отправиться на шопинг в отпуске намерены 3% женщин, в то время как ни один из респондентов-мужчин не высказал такого желания. Гастрономическая составляющая путешествия важна для 11% мужчин и 3% женщин.
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Среди развлечений в путешествии лидируют походы по кафе и ресторанам - "за" высказались 85% мужчин и 93% женщин. На втором месте у представителей сильного пола оказались спортивные состязания (37%), а у женщин - солнечные ванны у бассейна (34%).
После возвращения из отпуска мужчины стремятся скрыть свое общение с противоположным полом во время поездки, "истории из баров" и количество выпитого алкоголя. В свою очередь женщины намеренно не распространяются о потраченных суммах и деталях разговоров с подругами.
В опросе участвовали 1227 человек в возрасте 45 лет и старше.