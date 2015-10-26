"Яндекс" создает информагентство, новости в котором будут писать роботы

Об этом сообщила руководитель проекта "Яндекс для медиа" Мария Петрова, пишут "Ведомости".

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Специальная лента для СМИ начнет работать в ноябре. По словам Марии Петровой, сообщения будут готовить не журналисты, а автоматические алгоритмы "Яндекса" на основе мониторинга и анализа данных.

Изначально, говорит Петрова, агентство будет предоставлять информацию о ситуации на дорогах, погоде, а также выделять темы и события, интерес которым в поиске резко вырастает. В дальнейшем список тем, по которым роботы будут писать новости, расширится, обещает она.

Проект будет транслировать информацию в режиме реального времени и в разных форматах: для телеканалов это будут графики, для радиостанций – специальный интерфейс с текстами, для информагентств, газет, журналов и сайтов – лента уведомлений. Подписка будет бесплатной, отметила Петрова.

В "Яндексе" отметили, что такой сервис уже предоставляют нескольким редакциям, в том числе "Интерфаксу".

Исполнительный директор Службы финансово-экономической информации "Интерфакса" Юрий Погорелый подтвердил: агентство несколько лет получает информацию "Яндекса" о пробках, которую делают роботы, и включает ее в свои ленты для подписчиков. Хотя у самого "Интерфакса" есть дочернее агентство "Финмаркет", которое уже 10 лет пишет новости с помощью роботов, замечает он.