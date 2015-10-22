YouTube запустил платный сервис без рекламы

Сервис, получивший название Red, будет первоначально доступен в США за 9 долларов 99 центов в месяц, начиная с 28 октября, передает Русская служба Би-Би-Си.

Подписной план нацелен в первую очередь на людей, которые часто нажимают на надпись "пропустить рекламу" и готовы оказать финансовую поддержку создателям видео.

Подписчики получат эксклюзивное право доступа к новым видео, которые будут выходить со следующего года. Они смогут закачивать видео на мобильные устройства и прослушивать фоновую музыку, пользуясь мобильными приложениями.

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Кроме музыки, пользователи будут получать потоковое видео и полнометражные фильмы.

Сервис, финансируемый за счет рекламы, также останется доступным.