Станция Cassini обнаружила на спутнике Сатурна изображение снеговика

Снимки получены 14 октября 2015 года, когда аппарат находился на расстоянии 1 839 километров от поверхности Энцелада. В настоящее время это самые качественные изображения северного полюса, имеющиеся в распоряжении ученых, сообщает Lenta.ru.

"На изображениях заметны три кратера, которые пересекают многочисленные трещины. Ранее миссия Voyager позволила наблюдать такие структуры на поверхности Энцелада, однако полученные ею снимки были плохого качества. Трещины в районе южного полюса и экватора Энцелада ранее фотографировала станция Cassini. Такие структуры на севере спутника НАСА при помощи Cassini сфотографировало впервые. Данные, полученные ею, будут передаваться на Землю в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

В следующий раз станция Cassini пролетит рядом с Энцеладом 28 октября и 19 декабря 2015 года. Так, 28 октября станция окажется на расстоянии 49 километров от поверхности этого спутника Сатурна — минимальном за всю историю его исследований. Станция должна пролететь через шлейф, состоящий из замороженных частиц, извергаемых криовулканами Энцелада, и собрать данные об их составе.

Это может помочь ученым уточнить существующие модели внутреннего строения спутника Сатурна, в частности, температурные условия в его подледном океане, в существовании которого большинство ученых уже не сомневаются.

"В настоящее время Энцелад считается самым перспективным кандидатом на наличие внеземной жизни в Солнечной системе. Это связано с наличием внутри подповерхностного океана гидротермальных источников с оптимальными для жизни условиями", - подчеркивается в сообщении.

Как отметил один исследователь Кристофер Гляйн, это позволяет считать Энцелад "все более вероятным кандидатом на роль второго источника жизни в Солнечной системе".

В декабре Cassini приблизится к Энцеладу (на расстояние 4 999 километров от его поверхности). После этого станция до конца 2017 года должна совершить несколько пролетов вблизи других спутников Сатурна (в частности, небольших Дафниса, Телесто и Эпиметея), но уже на относительно далеких от них расстояниях (не более 50 тысяч километров от их поверхностей). Это позволит получить их самые качественные снимки.

Всего во время своей последней миссии (получившей название Grand Finale) с конца 2016 до конца 2017 года станция Cassini совершит несколько пролетов в пространстве между кольцами Сатурна и исследует регулярные атмосферные изменения газового гиганта.

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Миссия Cassini-Huygens является совместным проектом НАСА и Европейского космического агентства. Основная цель — исследование Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты, Титана. Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.