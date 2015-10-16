В СМИ появились первые сведения о новой приставке Nintendo

Согласно полученной изданием The Wall Street Journal от неназванных источников информации, форм-фактор устройства пока точно не определен, сообщает Lenta.ru.

С наибольшей вероятностью оно будет состоять из нескольких модулей. Основной модуль - предназначенная для домашнего использования игровая консоль. К нему будет прилагаться как минимум один портативный модуль. Источники уточняют, что он сможет работать как полностью самостоятельная приставка, в отличие, например, от снабженного сенсорным экраном контроллера для консоли Wii U.

Сообщается, что ПО для разработки софта уже рассылают партнерам, чтобы те успели подготовить стартовую линейку игр к запуску консоли. По сведениям The Wall Street Journal, NX может поступить в продажу уже в 2016 году.

Игровая консоль NX была анонсирована в марте 2015 года. Тогда Nintendo не стала подробно рассказывать об устройстве, уточнив, что представит дополнительную информацию о нем в 2016 году. Необходимость анонса в компании объяснили желанием подчеркнуть, что Nintendo не отказывается от разработки специализированных игровых платформ, несмотря на планы по созданию мобильных игр.

В нынешнем поколении приставок Nintendo предлагает портативную двухэкранную Nintendo 3DS (недавно на рынке появилась ее обновленная версия New 3DS) и домашнюю Wii U.